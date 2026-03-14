Trail du Château Gaillard 2026

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le 28 juin 2026, chaussez vos baskets pour une immersion totale au pied de la forteresse de Richard Cœur de Lion ! Le Trail du Château Gaillard vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition qui promet de vous en mettre plein les yeux et plein les jambes.

Que vous soyez un coureur aguerri en quête de défi ou un marcheur passionné, les sentiers des Andelys n’attendent que vous pour une traversée entre falaises, paysages de Seine et patrimoine médiéval.

Au programme de cette édition 2026 4 distances au choix De la marche contemplative aux parcours techniques de 15 km, 22 km et 37 km.

Inscription en ligne. .

Les Andelys 27700 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail du Château Gaillard 2026

L’événement Trail du Château Gaillard 2026 Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération