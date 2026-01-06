Visites à Château Gaillard Les Petits Gaillards Les Andelys
Visites à Château Gaillard Les Petits Gaillards Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.
Les Andelys
Visites à Château Gaillard Les Petits Gaillards
Château Gaillard Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30 2026-10-18 2026-10-21 2026-10-25
Suivez une formation express pour devenir chevalier ! De galopin à chevalier, en passant par le page et l’écuyer, les enfants vont créer leur nom de chevalier, apprendre les bases de l’architecture du château, découvrir le maniement de l’épée et enfin participer à une cérémonie d’adoubement. Une visite ludique et participative !
Informations pratiques
– Horaire tous les mercredis et dimanches des vacances scolaires à 10h30
– Public enfant de 5 à 7 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte
– Tarif 5€. Le billet comprend 1 adulte accompagnateur (tout adulte accompagnateur supplémentaire doit prendre un billet entrée libre du même jour).
– Le chemin d’accès ayant un fort dénivelé, équipez-vous bonnes chaussures, tenue adaptée à la saison et bouteille d’eau. .
Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visites à Château Gaillard Les Petits Gaillards
L’événement Visites à Château Gaillard Les Petits Gaillards Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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