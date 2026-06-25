Tremplin jeunes talents Les Andelys
Tremplin jeunes talents Les Andelys samedi 4 juillet 2026.
Les Andelys
Tremplin jeunes talents
Berges de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tu as entre 11 et 25 ans ?
Exprime ton talent !
Musique, hip-hop, danse, humour, slam, chant, magie, dessin, art urbain…
Quel que soit ton talent, c’est le moment de le partager.
Viens monter sur scène, exprimer ta passion et tenter de remporter de nombreux lots.
Samedi 4 juillet en bords de Seine
De 15h00 à 17h00 présentation des talents
De 17h30 à 19h00 Battle & vote du public
Sans inscription
Pour plus d’informations Référent PS Jeunes 06 60 30 53 59 .
Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 30 53 59
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English : Tremplin jeunes talents
L’événement Tremplin jeunes talents Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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