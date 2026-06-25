Les Andelys

Tremplin jeunes talents

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tu as entre 11 et 25 ans ?

Exprime ton talent !

Musique, hip-hop, danse, humour, slam, chant, magie, dessin, art urbain…

Quel que soit ton talent, c’est le moment de le partager.

Viens monter sur scène, exprimer ta passion et tenter de remporter de nombreux lots.

Samedi 4 juillet en bords de Seine

De 15h00 à 17h00 présentation des talents

De 17h30 à 19h00 Battle & vote du public

Sans inscription

Pour plus d’informations Référent PS Jeunes 06 60 30 53 59 .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 30 53 59

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English : Tremplin jeunes talents

L’événement Tremplin jeunes talents Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération