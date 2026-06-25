Un été en Seine 2026 Tournoi de foot Les Andelys samedi 4 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Tournoi de foot

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-13

Avis aux jeunes footballeurs des Andelys ! Durant l’événement Un Été en Seine , le CSA Football organise plusieurs sessions de tournois sur herbe ou sur sable spécialement réservées aux ados de 12 à 18 ans. Venez défier les autres équipes du secteur dans un esprit de fair-play, de partage et de saine compétition sur les Bords de Seine. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Tournoi de foot

L’événement Un été en Seine 2026 Tournoi de foot Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération