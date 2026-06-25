Un été en Seine 2026 Tournoi de foot Les Andelys
Un été en Seine 2026 Tournoi de foot Les Andelys samedi 4 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Tournoi de foot
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-13
Avis aux jeunes footballeurs des Andelys ! Durant l’événement Un Été en Seine , le CSA Football organise plusieurs sessions de tournois sur herbe ou sur sable spécialement réservées aux ados de 12 à 18 ans. Venez défier les autres équipes du secteur dans un esprit de fair-play, de partage et de saine compétition sur les Bords de Seine. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un été en Seine 2026 Tournoi de foot
L’événement Un été en Seine 2026 Tournoi de foot Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Julien Doré Le Dernier pestacle Rue Sellenick Les Andelys 2 juillet 2026
- Visites à Château Gaillard Les Aventuriers du Médiéval Les Andelys 4 juillet 2026
- Gala du Twirling Sportif Gymnase Daniel Houssays Les Andelys 4 juillet 2026
- Visites à Château Gaillard Les Petits Gaillards Les Andelys 5 juillet 2026
- Un été en Seine 2026 Qi Gong Les Andelys 5 juillet 2026