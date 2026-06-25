Un été en Seine 2026 Qi Gong Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Qi Gong

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-06 15:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08

Envie de vous accorder une pause ressourçante ? Venez vous initier au Qi Gong sur les Bords de Seine. Cette gymnastique traditionnelle chinoise douce, fondée sur la maîtrise de la respiration, lents mouvements et concentration .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Qi Gong

L’événement Un été en Seine 2026 Qi Gong Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération