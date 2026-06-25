Un été en Seine 2026 Inauguration Les Andelys vendredi 3 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Inauguration

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-03

Marquez le coup d’envoi de la 6e édition d’ Un Été en Seine ! Rejoignez les élus, les associations partenaires et les habitants pour lancer officiellement les festivités et découvrir les aménagement et activités des bords de Seine. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Inauguration

L’événement Un été en Seine 2026 Inauguration Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération