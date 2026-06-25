Les Andelys

Un été en Seine 2026 Concert Western Shadows

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Au croisement de la country et du blues, Western Shadows est une formation de 5 musiciens chanteurs. Teintée de folk et de bluegrass, leur musique fend l’air et s’identifie à un puissant tord-boyaux clandestin dont la saveur tonique n’a d’égale que la folie qu’elle provoque. On emploie souvent pour la désigner le terme de Crazy Country . Atmosphères torrides, parfums suaves de cactus, chevauchées fantastiques dans les vastes plaines du Texas, rodéos du Nouveau Mexique et balades fraîches et tranquilles dans les Appalaches sont au rendez vous de cette épopée musicale unique, qui vous plongera dans l’infinie diversité des paysages grandioses de l’Ouest sauvage, des saloons, des rois du lasso, et des as du six-coups et pétoires diverses…. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Concert Western Shadows

L’événement Un été en Seine 2026 Concert Western Shadows Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération