Un été en Seine 2026 Aviron Les Andelys
vendredi 3 juillet 2026 · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Aviron
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez vous initier aux joies de la glisse sur l’eau avec l’Aviron Club Andelys Tosny (ACAT). Une activité sportive idéale pour s’ouvrir aux plaisirs nautiques en toute sécurité. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Aviron
L’événement Un été en Seine 2026 Aviron Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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