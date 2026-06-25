Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Aviron

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez vous initier aux joies de la glisse sur l’eau avec l’Aviron Club Andelys Tosny (ACAT). Une activité sportive idéale pour s’ouvrir aux plaisirs nautiques en toute sécurité. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Aviron

L’événement Un été en Seine 2026 Aviron Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération