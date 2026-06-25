Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026

Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-03

Du 03 au 13 juillet 2026, l’événement de l’été aux Andelys fait son grand retour sur les bords de Seine !

Pour cette 6e édition, vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec une programmation exceptionnelle et de multiples activités et animations sportives, culturelles et de loisirs.

Ouverture au public tous les jours à partir de 14h00.

Buvette et restauration sur place (food-trucks).

Retrouvez le programme sur www.ville-andelys.fr .

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026

L’événement Un été en Seine 2026 Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération