Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Une grande après-midi d’olympiades avec le Comité départemental d’athlétisme et l’ACA (Athlétic Club des Andelys). Course, sauts et lancers au programme. .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour

L’événement Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération