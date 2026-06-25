Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour Les Andelys
mercredi 8 juillet 2026 · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Une grande après-midi d’olympiades avec le Comité départemental d’athlétisme et l’ACA (Athlétic Club des Andelys). Course, sauts et lancers au programme. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour
L’événement Un été en Seine 2026 Eure Athlé Tour Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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