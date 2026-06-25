Un été en Seine 2026 Ateliers théâtre Les Andelys mardi 7 juillet 2026.

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Ateliers théâtre

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Envie de monter sur les planches, de vous exprimer et de vous amuser ? La compagnie Poly’sons s’installe sous le chapiteau pour proposer des ateliers d’initiation et de perfectionnement théâtral. À travers des exercices ludiques d’expression corporelle, d’élocution et d’improvisation, venez découvrir le plaisir du jeu d’acteur dans une ambiance bienveillante. Ces séances sont gratuites et adaptées selon les tranches d’âge.

Au programme

Mardi 07 juillet (15h00 16h00) Atelier Théâtre Enfants (7-11 ans)

Mardi 07 juillet (16h30 17h30) Atelier Théâtre Ados & Adultes (12 ans et +) .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Ateliers théâtre

L’événement Un été en Seine 2026 Ateliers théâtre Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération