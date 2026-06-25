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AGENDA · Les Andelys

Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles Les Andelys

mercredi 8 juillet 2026 · Les Andelys

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Quartier Pompidou
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Tarif

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles

Quartier Pompidou Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Une après-midi festive avec des spectacles de rue et des activités manuelles ludiques ouverts à toutes les familles du quartier.   .

Quartier Pompidou Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 

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English : Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles

L’événement Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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