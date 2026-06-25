Informations pratiques

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles

Quartier Pompidou Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Une après-midi festive avec des spectacles de rue et des activités manuelles ludiques ouverts à toutes les familles du quartier. .

Quartier Pompidou Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles

L’événement Un été en Seine 2026 Spectacles et activités manuelles Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération