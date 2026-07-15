Prendre de la hauteur pour considérer le monde Des bords de Seine aux côteaux du Château Gaillard Les Andelys
vendredi 31 juillet 2026 · Des bords de Seine aux côteaux du Château Gaillard · Les Andelys
Informations pratiques
Promenade-spectacle crépusculaire et nocturne
Sciences • Musiques • Chant lyrique • Lectures de Jules Verne & poésie • Cirque • Astronomie
Vivez une expérience sensorielle unique.
À la tombée de la nuit, osez, le temps d’une soirée, une autre pensée du ciel. Laissez-vous guider dans une promenade-spectacle où arts et sciences se rencontrent pour changer notre regard sur le monde.
Inspiré de Cinq semaines en ballon de Jules Verne, ce parcours invite à prendre de la hauteur, à se laisser porter au rythme des nuages et à ouvrir un espace où dialoguent imaginaire, poésie et connaissance.
Les savoirs scientifiques et les arts entrent en dialogue pour nous emmener du fleuve jusqu’au ciel : de l’eau aux nuages, de l’atmosphère aux étoiles.
Au fil de la déambulation, lectures de Jules Verne et de poésie, musique, chant lyrique, performances circassiennes et découvertes astronomiques jalonnent le parcours. Les paysages des coteaux des Andelys et les méandres de la Seine deviennent l’écrin d’une expérience sensible où les voix, les sons et la lumière du crépuscule accompagnent peu à peu l’apparition du ciel étoilé.
Une invitation à lever les yeux, à contempler le ciel autrement et à partager un moment suspendu entre arts, sciences et poésie.
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