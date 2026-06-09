Château Gaillard campement Via Historiae Les Andelys

Les Andelys

Château Gaillard campement Via Historiae

Château-Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Plongez au cœur de l’histoire vivante lors de cette reconstitution historique dédiée à une compagnie d’artilleurs du début du XVe siècle installée dans le cadre exceptionnel de Château-Gaillard.

Au programme de votre visite

– La vie quotidienne au Moyen Âge Découvrez l’organisation logistique d’un campement militaire d’époque. De la préparation des repas autour du feu aux moments de repos, observez le quotidien des soldats en campagne.

– L’organisation de la compagnie Des passionnés vous expliquent le fonctionnement interne, la hiérarchie et les différents métiers qui composaient une unité d’artillerie à l’aube des temps modernes.

– Costumes et armures d’époque Admirez le travail de reconstitution des pièces d’équipement. Des présentations détaillées vous permettent de comprendre l’évolution des vêtements civils, des tenues militaires et des armures de fer.

– L’arsenal médiéval Un panorama complet de l’armement individuel de l’époque vous est présenté, illustrant la transition technique entre les armes blanches traditionnelles et les premières innovations mécaniques.

– Démonstrations d’artillerie à main Assistez à des présentations commentées et à des démonstrations techniques de tir à la poudre noire. Vous découvrirez le fonctionnement concret de ces premières pièces d’artillerie portatives.

C’est une occasion idéale pour échanger avec les membres de la compagnie Via Historiae, d’observer des savoir-faire anciens et de comprendre l’histoire de manière vivante. .

Château-Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : Château Gaillard campement Via Historiae

L’événement Château Gaillard campement Via Historiae Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération