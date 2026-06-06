Les Andelys

Fête nationale aux Andelys

Place Saint-Sauveur et Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le rendez-vous est pris ! Venez vivre une soirée magique, populaire et illuminée pour célébrer notre Fête Nationale. Sortez les lampions, préparez-vous à lever les yeux vers les étoiles et à danser jusqu’au bout de la nuit !

Il y aura la traditionnelle déambulation aux flambeaux le 13 juillet à partir de 21h30 de la place Saint-Sauveur jusqu’au quai Grimoult puis le feu d’artifice à 23h. La soirée se terminera par le bal populaire. .

Place Saint-Sauveur et Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

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English : Fête nationale aux Andelys

L’événement Fête nationale aux Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération