Avant-première Les gendarmes Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
mardi 4 août 2026 · Cinéma Rio Borvo · Bourbon-Lancy
Informations pratiques
Bourbon-Lancy
Avant-première Les gendarmes
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée… .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr
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English : Avant-première Les gendarmes
L’événement Avant-première Les gendarmes Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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