Avant-première Les gendarmes Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Informations pratiques

Bourbon-Lancy

Avant-première Les gendarmes

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée… .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Avant-première Les gendarmes

L’événement Avant-première Les gendarmes Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I