Little films Festival Les tourouges et les toubleus Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Informations pratiques

Bourbon-Lancy

Little films Festival Les tourouges et les toubleus

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un festival pour les tout-petits. Chaque mercredi de l’été retrouvez un programme de courts-métrages adapté aux plus jeunes. 5 € la séance, petit gouter offert. Des avant-premières, des histoires cultes et toujours un bon moment pour découvrir la salle de cinéma. Adapté dès 3 ans.

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent depuis des générations…

Bande-annonce https://www.youtube.com/watch?v=PdClLuXFrh0 .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr

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English : Little films Festival Les tourouges et les toubleus

L’événement Little films Festival Les tourouges et les toubleus Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I