AVANT-PREMIÈRE & RENCONTRE, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

AVANT-PREMIÈRE & RENCONTRE Vendredi 11 septembre, 19h30 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:30:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com

Avant-première & rencontre Omnia République AVANT-PREMIÈRE & RENCONTRE