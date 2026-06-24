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4 vins, 4 régions Rouen

4 vins, 4 régions Rouen mardi 8 septembre 2026.

Adresse
39 Rue aux Ours
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Rouen

4 vins, 4 régions

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 19:30:00
fin : 2026-09-08 22:30:00

Date(s) :
2026-09-08

Atelier dégustation   .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01  aromesetpassions@gmail.com

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English : 4 vins, 4 régions

L’événement 4 vins, 4 régions Rouen a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité

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