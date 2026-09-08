Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Évènement sans titre Jeudi 10 septembre, 20h30 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:30:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandy http://www.omnia-cinemas.com

L’écran fantastique Omnia République