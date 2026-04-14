AVANT-PREMIÈRE SURPRISE, Cinéma du TNB, Rennes
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE, Cinéma du TNB, Rennes mardi 28 avril 2026.
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Mardi 28 avril, 20h00 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine
Tarif unique 6,50€ / Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T20:00:00+02:00 – 2026-04-28T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T20:00:00+02:00 – 2026-04-28T23:00:00+02:00
Chaque mois, profitez d’une soirée originale au Cinéma du TNB, où l’équipe vous propose l’un de ses films coup de cœur en avant-première. Le titre reste surprise jusqu’aux dernières minutes avant le début de la projection. Laissez-vous prendre au jeu !
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Accueil autour d’un verre
Présentation des événements de mai
Quiz et cadeaux
Projection d’un film surprise
Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Projection d’un film surprise avnt-première surprise
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