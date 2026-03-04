Avant-première : Vivaldi et moi, Cinéma La Lanterne, Bègles

Avant-première : Vivaldi et moi Mardi 10 mars, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Soirée organisée par le Festival du film italien d’Andernos.

Accueil autour d’un apéro italien dès 19h30

Le film : Vivaldi et moi, de Damiano Michieletto

Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Bus : 31, 73, 15 et 86.

