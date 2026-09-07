Avec les soldats de Napoléon Ier à l’École militaire de Paris, École militaire, Paris

Informations pratiques

Avec les soldats de Napoléon Ier à l’École militaire de Paris 19 et 20 septembre École militaire Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’histoire de l’École militaire de Paris est intimement liée au parcours de l’Empereur Napoléon Ier.*

C’est pourquoi à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’École militaire propose deux événements :

– une exposition consacrée à la vie du jeune Bonaparte, élève à l’École royale militaire.

– une reconstitution d’un bivouac napoléonien (1er régiment des Grenadiers d’Île-de-France).

* Le jeune Bonaparte franchit les grilles de la prestigieuse École royale militaire en 1784, à l’âge de 15 ans, comme cadet-gentilhomme, c’est-à-dire élève officier. En 1785, après une année seulement, il obtient son brevet de sous-lieutenance. Dix ans plus tard, déjà général de brigade et bras armé de la Révolution, il installe son quartier général à l’École militaire et y caserne ses troupes. À partir de 1804 et jusqu’en 1815, l’École militaire et le Champ-de-Mars servent de décors pour célébrer l’Empereur, rendre les honneurs à ses vaillants Grognards et célébrer les moments forts de sa vie personnelle. Aujourd’hui encore, la majorité des cours de l’École militaire porte les noms de soldats tués au cours des batailles d’Austerlitz et de Marengo.

Possibilité de se préinscrire en ligne pour bénéficier d’un accès plus rapide à l’entrée de l’École militaire en cliquant sur ce lien…

Possibilité de déjeuner sur place. Découvrir les menus en suivant ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/1-4AyWULcKkxuD3NtuqwnpjojuKzipKvU

École militaire 1 place Joffre 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/journeeeuropeennesdupatrimoine2026alecolemilitaire »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «

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Exposition et reconstitution

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