#LaJamDuLundi de FRANCOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris
mardi 8 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Du jazz à la soul en passant par le swing ou encore l’électro, laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi.
Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment
unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.
Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi !
Le lundi 07 septembre 2026
de 21h00 à 00h00
Le lundi 14 septembre 2026
de 21h00 à 00h00
Le lundi 21 septembre 2026
de 21h00 à 00h00
Le lundi 28 septembre 2026
de 21h00 à 00h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-07T21:00:00+02:00_2026-09-07T00:00:00+02:00;2026-09-14T21:00:00+02:00_2026-09-14T00:00:00+02:00;2026-09-21T21:00:00+02:00_2026-09-21T00:00:00+02:00;2026-09-28T21:00:00+02:00_2026-09-28T00:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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