A Birchola Trio, Chansons brésiliennes & compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Agathe Francopoulo, Francesco Cosentini et Nils Wekstein, respectivement voix, guitare et percussions, explorent un répertoire choisi de chansons brésiliennes allant de la bossa nova à la samba populaire, en passant par la nouvelle MPB (musica popular brasileira).

Le trio réunit trois musiciens aux parcours singuliers : un guitariste de musique italienne et tzigane, un spécialiste des percussions afro-cubaines et une chanteuse passionnée depuis toujours par le Brésil. Guidés par la voix intense et aérienne d’Agathe, ils interprètent ce style avec des arrangements personnels et quelques compositions originales, passant de la saudade la plus délicate aux rythmes entraînants qui font la richesse de la musique brésilienne.

Line-up : Agathe Francopoulo : voix ; Francesco Cosentini : guitare ; Nils Wekstein : batterie, percussions

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Chansons brésiliennes — A Birchola Trio, un mélange envoûtant de bossa nova et de samba, propose une interprétation unique et personnelle des classiques brésiliens, portée par la voix d’Agathe.

Le lundi 07 septembre 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 07 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T00:30:00+02:00

fin : 2026-09-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-07T19:30:00+02:00_2026-09-07T20:30:00+02:00;2026-09-07T21:30:00+02:00_2026-09-07T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/birchola-trio contact@38riv.com



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