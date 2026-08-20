UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Landivy

Avec MAKEY MAKEY, la seule limite c’est votre imagination ! LANDIVY Médiathèque de Landivy Landivy

mardi 24 novembre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Lieu
Médiathèque de Landivy
Adresse
1 Rue Saint-François
Ville
53190 Landivy
Département
Mayenne
Tarif

Landivy

Avec MAKEY MAKEY, la seule limite c’est votre imagination ! LANDIVY

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24
fin : 2026-11-24

Date(s) :
2026-11-24

Amusez-vous à jouer de la musique avec les objets qui vous passe par la tête grâce à Makey Makey
Jouer de la musique avec une banane ou de la pâte à modeler ?
C’est possible, venez découvrir ce système électrique et amusez-vous à l’infini !

Mardi 24 novembre sur les horaires d’ouverture de la médiathèque
À la médiathèque de Landivy
Tout public
Gratuit   .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63  mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have fun %E0 playing music with whatever objects come to mind %E0 thanks to %E0 Makey Makey

L’événement Avec MAKEY MAKEY, la seule limite c’est votre imagination ! LANDIVY Landivy a été mis à jour le 2026-08-20 par Bocage Mayennais Tourisme

À voir aussi à Landivy (Mayenne)