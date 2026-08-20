Avec MAKEY MAKEY, la seule limite c’est votre imagination ! LANDIVY Médiathèque de Landivy Landivy
mardi 24 novembre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy
Informations pratiques
Landivy
Avec MAKEY MAKEY, la seule limite c’est votre imagination ! LANDIVY
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Amusez-vous à jouer de la musique avec les objets qui vous passe par la tête grâce à Makey Makey
Jouer de la musique avec une banane ou de la pâte à modeler ?
C’est possible, venez découvrir ce système électrique et amusez-vous à l’infini !
Mardi 24 novembre sur les horaires d’ouverture de la médiathèque
À la médiathèque de Landivy
Tout public
Gratuit .
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
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English :
Have fun %E0 playing music with whatever objects come to mind %E0 thanks to %E0 Makey Makey
L’événement Avec MAKEY MAKEY, la seule limite c’est votre imagination ! LANDIVY Landivy a été mis à jour le 2026-08-20 par Bocage Mayennais Tourisme
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