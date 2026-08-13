Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

Informations pratiques

Landivy

Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-21

Découvrez une exposition en réalité augmentée sur les oiseaux dans la médiathèque de Landivy

Les oiseaux vivent tout autour de nous. Nous les entendons chanter chaque jour sans forcément les voir, mais pouvons-nous les reconnaître facilement ?

Découvrez les différentes espèces d’oiseaux qui peuplent nos villes et jardins avec une exposition en réalité augmentée.

Gratuit

Tout public

Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

Discover an augmented reality exhibition on birds at the Landivy Media Center

L’événement Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme