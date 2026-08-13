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Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy

lundi 21 septembre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Landivy
Adresse
1 Rue Saint-François
Ville
53190 Landivy
Département
Mayenne
Tarif

Landivy

Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-09-21

Découvrez une exposition en réalité augmentée sur les oiseaux dans la médiathèque de Landivy
Les oiseaux vivent tout autour de nous. Nous les entendons chanter chaque jour sans forcément les voir, mais pouvons-nous les reconnaître facilement ?

Découvrez les différentes espèces d’oiseaux qui peuplent nos villes et jardins avec une exposition en réalité augmentée.

Gratuit
Tout public
Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque   .

Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63  mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

Discover an augmented reality exhibition on birds at the Landivy Media Center

L’événement Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme

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