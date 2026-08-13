Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy Médiathèque de Landivy Landivy
lundi 21 septembre 2026 · Médiathèque de Landivy · Landivy
Informations pratiques
Landivy
Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-21
Découvrez une exposition en réalité augmentée sur les oiseaux dans la médiathèque de Landivy
Les oiseaux vivent tout autour de nous. Nous les entendons chanter chaque jour sans forcément les voir, mais pouvons-nous les reconnaître facilement ?
Découvrez les différentes espèces d’oiseaux qui peuplent nos villes et jardins avec une exposition en réalité augmentée.
Gratuit
Tout public
Visible aux heures d’ouverture de la médiathèque .
Médiathèque de Landivy 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr
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English :
Discover an augmented reality exhibition on birds at the Landivy Media Center
L’événement Exposition en réalité augmentée Observons les oiseaux à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme
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