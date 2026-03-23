Aventure botanique nocturne Parking en haut du Château Les Andelys
Aventure botanique nocturne Parking en haut du Château Les Andelys samedi 30 mai 2026.
Aventure botanique nocturne
Parking en haut du Château Parking du Château Gaillard Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Au cours de cette animation nocturne, nous vous invitons à explorer le patrimoine naturel et historique exceptionnel des coteaux qui entourent le Château Gaillard. En compagnie d’un guide spécialiste du château et d’un naturaliste du Conservatoire d’espaces naturels, vous découvrirez la diversité des plantes qui y poussent et leur importance pour l’écosystème local ainsi que leur histoire passée. .
Parking en haut du Château Parking du Château Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 35 65 47 10 m.auckbur@cen-normandie.fr
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English : Aventure botanique nocturne
L’événement Aventure botanique nocturne Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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