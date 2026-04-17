Les Andelys

14ème Fête de Printemps

Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le printemps s’installe officiellement sur les Berges de Seine ! Les 23 et 24 mai, venez célébrer le renouveau de la nature dans une ambiance festive et conviviale. Que vous soyez jardinier passionné, amateur d’art ou simplement en quête d’une balade agréable, ce rendez-vous est fait pour vous.

Au programme de votre week-end

– Marché aux plantes & jardin

– Salon de peinture

– Marché artisanal

– Animations pour tous

Sur place Profitez de la buvette et du service de restauration pour prolonger ce moment de détente au bord de l’eau. .

Berges de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 ocla2@orange.fr

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English : 14ème Fête de Printemps

L’événement 14ème Fête de Printemps Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération