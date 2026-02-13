Exposition : Les Andelys et ses peintres, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Exposition : Les Andelys et ses peintres Samedi 23 mai, 14h30 Musée Nicolas Poussin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Les Andelys vus par les peintres dans les collections du musée Nicolas Poussin.

Niché dans une boucle de la Seine, à mi-chemin entre Paris et Rouen, la ville des Andelys a attiré de nombreux peintres littéralement fascinés par la beauté des lieux.

Le site présente deux atouts complémentaires, dont les paysagistes se sont emparés :

– Les méandres du fleuve, ponctué d’îles et cerné par des falaises de craies blanches

– La majesté de Château-Gaillard, forteresse médiévale située sur un éperon rocheux qui domine de près de cents mètres la Seine en contrebas.

Si le motif fluvial est propice à la représentation de phénomènes temporaires (le courant de l’eau, les reflets), à l’inverse la silhouette de Château-Gaillard constitue un élément stable, signe de pérennité.

La « révolution impressionniste » eut pour conséquence le développement de la peinture de plein air en Normandie à la fin du XIXe siècle et au début du XXème siècle. Les Andelys ne font pas exception à la règle et la ville s’illustrera par une belle effervescence artistique. Lieu d’inspiration de nombreux peintres marqués par les avancées impressionnistes, elle sera représentée à de multiples reprises.

Les œuvres présentées dans cette exposition appartiennent aux collections du musée Nicolas Poussin

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.

Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.

Nuit européenne des musées

©musée Nicolas Poussin, Les Andelys