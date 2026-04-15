Les Andelys

Château Gaillard journée fauconnerie

Chemin de Château-Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vous êtes passionnés par les rapaces ou curieux de découvrir le métier de fauconnier ?

Rendez-vous à Château Gaillard pour une journée dédiée à la fauconnerie, animée par les professionnels d’Animals & Co.

L’après-midi, assistez à un spectacle de fauconnerie (2 sessions) avec les différents rapaces dans la basse cour du château.

Horaires des spectacles 15h et 16h30

Durée environ 40 minutes

Accès gratuit

Tout au long de la journée, les fauconniers seront présents pour échanger avec vous, partager leur passion, expliquer leur métier et vous présenter leurs oiseaux (aigles, buses, hiboux, chouettes…).

Renseignements auprès des Offices de Tourisme des Andelys et Vernon

02 32 21 31 29 02 32 51 39 60

✉️ information@tourisme.sna27.fr

ATTENTION En raison de la présence d’animaux sur cette animation, il est fortement déconseillé de venir assister aux spectacles avec son animal domestique, d’autant plus si ce dernier est de petite taille.

Le chemin d’accès ayant un fort dénivelé, équipez-vous bonnes chaussures, tenue adaptée à la saison et bouteille d’eau. .

Chemin de Château-Gaillard Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

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English : Château Gaillard journée fauconnerie

L’événement Château Gaillard journée fauconnerie Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération