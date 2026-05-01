Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Rue Sellenick Les Andelys
Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Rue Sellenick Les Andelys jeudi 21 mai 2026.
Les Andelys
Noé Classiques Et au milieu coule une rivière
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
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Film en version original sous-titré en français.
Synopsis
L’histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche, deux disciplines d’une égale rigueur qui façonneront leur vision du monde. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
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English : Noé Classiques Et au milieu coule une rivière
L’événement Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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