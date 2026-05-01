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Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Rue Sellenick Les Andelys

Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Rue Sellenick Les Andelys jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Les Andelys

Noé Classiques Et au milieu coule une rivière

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

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Film en version original sous-titré en français.

Synopsis
L’histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début du siècle sous le signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche, deux disciplines d’une égale rigueur qui façonneront leur vision du monde.   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie  

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English : Noé Classiques Et au milieu coule une rivière

L’événement Noé Classiques Et au milieu coule une rivière Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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