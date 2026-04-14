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Saisir l’instant : dialogue entre haïkus et oeuvres (post)impressionnistes, musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Saisir l’instant : dialogue entre haïkus et oeuvres (post)impressionnistes, musée Nicolas Poussin, Les Andelys

Saisir l’instant : dialogue entre haïkus et oeuvres (post)impressionnistes, musée Nicolas Poussin, Les Andelys samedi 23 mai 2026.

Lieu : musée Nicolas Poussin

Adresse : 5 Rue Sainte-Clotilde, 27700 Les Andelys, France

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Saisir l’instant : dialogue entre haïkus et oeuvres (post)impressionnistes Samedi 23 mai, 17h00 musée Nicolas Poussin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

 » A l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet, les élèves ont découvert l’histoire et les enjeux esthétiques de l’impressionnisme et du post-impressionnisme en Normandie. En s’inspirant des œuvres des artistes des 19ème et 20ème siècles, ils ont proposé des créations picturales et poétiques autour de la thématique de l’instant. »

musée Nicolas Poussin 5 Rue Sainte-Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 0232543178 https://www.ville-andelys.fr/musee-nicolas-poussin-2/ Salle Nicolas Poussin où sont exposés le tableau « Coriolan supplié par sa mère » ainsi que divers documents sur sa vie et son œuvre.
Vestiges gallo-romains dont une superbe mosaïque du IIIe siècle provenant du site de la Marguerite (hameau de Paix).
Objets religieux provenant de l’hôpital Saint-Jacques et de la Collégiale, reliquaires et statues.
Représentations de Château Gaillard d’après les plans de Viollet-le-Duc.
Mobilier de style Louis XVI.
Verrerie d’Holophane.
Harmoniums provenant d’une entreprise andelysienne, Dumont et Lelièvre, aujourd’hui disparue.
Exposition permanente de tableaux de peintres contemporains normands et andelysiens.
La classe, l’œuvre !

Musée Nicolas Poussin

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