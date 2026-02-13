« La classe, l’œuvre ! » Restitution d’un projet sur le thème de l’impressionnisme, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys

« La classe, l’œuvre ! » Restitution d’un projet sur le thème de l’impressionnisme Samedi 23 mai, 16h00 Musée Nicolas Poussin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

La classe / l’œuvre est un projet porté par le Ministère de la Culture, en lien avec l’Education Nationale. Durant toute l’année scolaire, des classes s’associent à une structure culturelle pour créer un projet dont la restitution a lieu lors de la Nuit Européenne des Musées. Cette année, le musée Nicolas Poussin a travaillé avec une classe du collège Rosa Parks sur le thème de l’impressionnisme, et avec une classe du collège Roger Gaudeau sur les collections archéologiques. Venez découvrir leurs productions en accès libre le 23 mai 2026.

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.

Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.

Nuit européenne des musées

©musée Nicolas Poussin, Les Andelys