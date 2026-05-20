Aventure Game Au coeur du mystère de la nature Phalsbourg
Aventure Game Au coeur du mystère de la nature Phalsbourg samedi 13 juin 2026.
Phalsbourg
Aventure Game Au coeur du mystère de la nature
Chemin du Brunnenthal Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un aventure game et parcours immersif en pleine nature, sur inscription. Le geai des chênes a disparu! Saurez-vous retrouver l’oiseau mythique? En équipe, partez à l’aventure dans un jeu de piste où une quinzaine d’énigmes vous attendent. Départ possible toutes les 15 minutes. Animé par Terre et Partage.Tout public
0 .
Chemin du Brunnenthal Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An adventure game and immersive nature trail, registration required. The oak jay has disappeared! Can you find the mythical bird? Join a team on an adventure trail featuring 15 riddles. Departures every 15 minutes. Organized by Terre et Partage.
L’événement Aventure Game Au coeur du mystère de la nature Phalsbourg a été mis à jour le 2026-05-20 par OT PAYS DE PHALSBOURG
À voir aussi à Phalsbourg (Moselle)
- Bibliothèques en scène Violon violoncelle harpe Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg 26 mai 2026
- Fête de la Nature Phalsbourg 30 mai 2026
- Ciné-débat Les arbres remarquables Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 3 juin 2026
- Bibliothèques en scène Guitare et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg 3 juin 2026
- Bibliothèques en scène Clarinette Saxophone Flûte à bec Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg 4 juin 2026