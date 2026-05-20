Phalsbourg

Aventure Game Au coeur du mystère de la nature

Chemin du Brunnenthal Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un aventure game et parcours immersif en pleine nature, sur inscription. Le geai des chênes a disparu! Saurez-vous retrouver l’oiseau mythique? En équipe, partez à l’aventure dans un jeu de piste où une quinzaine d’énigmes vous attendent. Départ possible toutes les 15 minutes. Animé par Terre et Partage.Tout public

0 .

Chemin du Brunnenthal Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 42 42 tourisme@paysdephalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An adventure game and immersive nature trail, registration required. The oak jay has disappeared! Can you find the mythical bird? Join a team on an adventure trail featuring 15 riddles. Departures every 15 minutes. Organized by Terre et Partage.

L’événement Aventure Game Au coeur du mystère de la nature Phalsbourg a été mis à jour le 2026-05-20 par OT PAYS DE PHALSBOURG