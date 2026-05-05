Concert Julie Zenatti Église Notre Dame de l’Assomption Phalsbourg

Phalsbourg

Concert Julie Zenatti

Église Notre Dame de l’Assomption Rue de l’Église Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Sous l’écho des voûtes, à la lueur des vitraux, laissez-vous porter par la puissance et la douceur de la voix de Julie Zenatti. Un concert rare, entre émotion pure et élévation, où le temps suspend son vol. Au cœur de cette tournée, un projet intime et profond Le Chemin , un album inédit où chaque note raconte un fragment de vie. En 1ère partie Les Messagers.Tout public

25 .

Église Notre Dame de l’Assomption Rue de l’Église Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 7 70 70 44 07

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English :

Under the echo of the vaults, in the glow of the stained glass windows, let yourself be carried away by the power and gentleness of Julie Zenatti’s voice. A rare concert of pure emotion and elevation, where time stands still. At the heart of this tour is an intimate and profound project: Le Chemin , an unreleased album where each note recounts a fragment of life. Opening act: Les Messagers.

L’événement Concert Julie Zenatti Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-29 par OT PAYS DE PHALSBOURG