Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Avec les élèves des classes de flûte traversière, orchestre Junior et formation musicale des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public

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Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the transverse flute, junior orchestra and music training classes taught by teachers from the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG