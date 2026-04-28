Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg

Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Intercommunale Michel Lévy

Adresse : 2 rue du Collège

Ville : 57370 Phalsbourg

Département : Moselle

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Avec les élèves des classes de flûte traversière, orchestre Junior et formation musicale des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0  .

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69  mediatheque@phalsbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With students from the transverse flute, junior orchestra and music training classes taught by teachers from the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG

À voir aussi à Phalsbourg (Moselle)