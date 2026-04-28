Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg
Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg samedi 13 juin 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Avec les élèves des classes de flûte traversière, orchestre Junior et formation musicale des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0 .
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 2 rue du Collège Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
With students from the transverse flute, junior orchestra and music training classes taught by teachers from the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèques en scène Flûte traversière et orchestre Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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