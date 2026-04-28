Bibliothèques en scène Piano et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg
Bibliothèques en scène Piano et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg mercredi 10 juin 2026.
Phalsbourg
Bibliothèques en scène Piano et batterie
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Avec les élèves des classes de piano et batterie des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0 .
Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr
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English :
With students from the piano and drumming classes taught by the École de Musique Intercommunale.
L’événement Bibliothèques en scène Piano et batterie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG
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