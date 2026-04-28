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Bibliothèques en scène Piano et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg

Bibliothèques en scène Piano et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Place de la Halle aux Grains

Ville : 57370 Phalsbourg

Département : Moselle

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Piano et batterie

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Avec les élèves des classes de piano et batterie des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public
0  .

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69  mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the piano and drumming classes taught by the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Piano et batterie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG

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