Bibliothèques en scène Piano et batterie Salle des Fêtes Phalsbourg

Phalsbourg

Bibliothèques en scène Piano et batterie

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Avec les élèves des classes de piano et batterie des professeurs de l’École de Musique Intercommunale.Tout public

0 .

Salle des Fêtes Place de la Halle aux Grains Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 63 69 mediatheque@phalsbourg.fr

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English :

With students from the piano and drumming classes taught by the École de Musique Intercommunale.

L’événement Bibliothèques en scène Piano et batterie Phalsbourg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG