Aventure photo Bouquetin des Pyrénées, Arrens-Marsous, Arrens-Marsous

Aventure photo Bouquetin des Pyrénées 25 avril – 14 novembre, certains samedis Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarifs : Adulte 280€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T10:30:00+02:00

Fin : 2026-11-14T09:30:00+01:00 – 2026-11-15T09:30:00+01:00

Dans les hauteurs sauvages des Pyrénées, partez sur les traces du bouquetin, seigneur des cimes. Vous arpentez les sentiers du Parc National des Pyrénées, au rythme de la nature, en quête du grand caprin. Chaque halte sera l’occasion d’affûter votre regard, de composer vos images, et de perfectionner votre technique en photographie animalière. Entre contemplation et observation, vous apprenez à saisir l’instant. La nuit venue, vous dormez en cabane ou sous tente, bercé par les sons de la montagne.

‍ ‍ Départ assuré dès 2 participants.

La photographie animalière exige discrétion et respect. Cette prestation vise avant tout l’observation des espèces dans leur milieu naturel. Le bien-être de la faune est une priorité. Chaque sortie se fait avec attention, pour éviter tout dérangement.

A l’Automne lors des amours ou au Printemps lors des naissances

Programme :

J1 Accueil à 8h30 devant l’office du tourisme d’Arrens-Marsous. Vous covoiturez jusqu’au point de départ de la randonnée dans une vallée voisine. Le départ se fait au bord d’un magnifique lac. Tout au long de la marche, le paysage change (zone pastorale, vieille forêt, etc.). Vous prenez le temps d’observer la nature et de prendre des photos, avec les premières observations des bouquetins. Le pique-nique se fait en pleine nature. Vous atteignez la cabane pour la nuit, située au bord d’un petit lac, où vous dînez au coin d’un feu.

J2 Après une nuit dans la cabane (ou en tente), un petit-déjeuner vous sera préparé. Dans la matinée, vous pourrez admirer les bouquetins. Selon leur situation, une ascension de 200 m de dénivelé pourra être proposée. Le pique-nique se fait en pleine nature. Ensuite, vous descendez progressivement pour rejoindre le point de départ de la veille, ponctuant la marche d’observations et de prises de vues. Retour entre 16h30-17h00.

️ Dénivelé positif : 500m à 600m

Distance total (2 jours) : 15km

️ dîner J1 et petit-déjeuner J2 inclus. Prévenir l’organisateur de tout régime alimentaire spécifique (allergies, intolérances, …)

Durée : 32h30

Activité organisée par Hadrien – Accompagnateur Montagne et photographe naturaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-bouquetin-des-pyrenees-3859

Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-bouquetin-des-pyrenees-3859 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/aventure-photo-bouquetin-des-pyrenees-3859 »}]

Marchez, guettez les crêtes, captez la grandeur sauvage. Une immersion photographique au sommet. Nature Randonnée nature