Azunposium conférence La réalité, c’est quoi ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Azunposium conférence La réalité, c’est quoi ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous dimanche 19 avril 2026.
Arrens-Marsous
Azunposium conférence La réalité, c’est quoi ?
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:30:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Une conférence par mois, animée et présentée par Benjamin Vissa.
Thème du 19 avril La réalité, c’est quoi ?
Durée environ 1h15 (1h + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
Les anciennes conférences sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 71 95 20 benj.vissa@gmail.com
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English :
Azunposium, science for all in Val d’Azun
Popularized lectures on the theme of science.
One lecture a month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
April 19 theme: What is reality?
Duration: approx. 1h15 (1h + 15 min Q&A).
All audiences welcome.
Free admission.
Past conferences can be viewed on the Azunposium Youtube channel.
L’événement Azunposium conférence La réalité, c’est quoi ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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