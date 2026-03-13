Concert Aux choeurs du printemps Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous
Concert Aux choeurs du printemps Chapelle de Pouey-Laün Arrens-Marsous vendredi 24 avril 2026.
Concert Aux choeurs du printemps
Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Concert Aux choeurs du printemps en la chapelle de Pouey-Laün
– Voix de femmes occitannes avec Manilhas .
– Voix d’hommes basques avec Kriolinak
Entrée 12 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Inscriptions conseillées auprès de la Mairie d’Arrens-Marsous 05 62 97 02 54. .
Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aux choeurs du printemps concert in Pouey-Laün chapel:
– Occitan women’s voices with Manilhas .
– Basque men’s voices with Kriolinak
L’événement Concert Aux choeurs du printemps Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65