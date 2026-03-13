Concert Aux choeurs du printemps

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Concert Aux choeurs du printemps en la chapelle de Pouey-Laün

– Voix de femmes occitannes avec Manilhas .

– Voix d’hommes basques avec Kriolinak

Entrée 12 €

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Inscriptions conseillées auprès de la Mairie d’Arrens-Marsous 05 62 97 02 54. .

Chapelle de Pouey-Laün ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54

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English :

Aux choeurs du printemps concert in Pouey-Laün chapel:

– Occitan women’s voices with Manilhas .

– Basque men’s voices with Kriolinak

L’événement Concert Aux choeurs du printemps Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-03-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65