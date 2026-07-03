AGENDA · Draguignan
AVF – Assemblée générale, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
jeudi 24 juin 2027 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan
Informations pratiques
AVF – Assemblée générale Jeudi 24 juin 2027, 17h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-24T17:00:00+02:00 – 2027-06-24T19:30:00+02:00
Fin : 2027-06-24T17:00:00+02:00 – 2027-06-24T19:30:00+02:00
Assemblée générale de l’association Accueil des villes françaises.
17h – Salle de conférence de la Maisons des Sports et de la Jeunesse
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
AVF – Assemblée générale
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