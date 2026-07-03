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AVF – Assemblée générale, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

jeudi 24 juin 2027 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

AVF – Assemblée générale, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 24 juin 2027
Fin
jeudi 24 juin 2027
Lieu
Maison des Sports et de la Jeunesse
Adresse
Boulevard Marx Dormoy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

AVF – Assemblée générale Jeudi 24 juin 2027, 17h00 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-24T17:00:00+02:00 – 2027-06-24T19:30:00+02:00
Fin : 2027-06-24T17:00:00+02:00 – 2027-06-24T19:30:00+02:00

Assemblée générale de l’association Accueil des villes françaises.
17h – Salle de conférence de la Maisons des Sports et de la Jeunesse

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
AVF – Assemblée générale

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