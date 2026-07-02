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AVF – Soirée des nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

jeudi 19 novembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

AVF – Soirée des nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
de 15 à 20 €

AVF – Soirée des nouveaux arrivants Jeudi 19 novembre, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var

de 15 à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Jeudi 19 novembre, les bénévoles de l’association AVF accueillent les nouveaux adhérents de cette saison dans la convivialité.
Entrée : de 15 à 20 €
Rendez-vous à partir de 18h salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accueil des nouveaux arrivants

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