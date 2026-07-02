AGENDA · Draguignan
AVF – Soirée des nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
jeudi 19 novembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
AVF – Soirée des nouveaux arrivants Jeudi 19 novembre, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var
de 15 à 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00
Jeudi 19 novembre, les bénévoles de l’association AVF accueillent les nouveaux adhérents de cette saison dans la convivialité.
Entrée : de 15 à 20 €
Rendez-vous à partir de 18h salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Accueil des nouveaux arrivants
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