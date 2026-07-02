AVF – Soirée des nouveaux arrivants, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

AVF – Soirée des nouveaux arrivants Jeudi 19 novembre, 18h00 Complexe Saint Exupéry Var

de 15 à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T23:00:00+01:00

Jeudi 19 novembre, les bénévoles de l’association AVF accueillent les nouveaux adhérents de cette saison dans la convivialité.

Entrée : de 15 à 20 €

Rendez-vous à partir de 18h salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Accueil des nouveaux arrivants