Avis de recherche à la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance

Avis de recherche à la Maison du Fromage Abondance Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

8 fromages se sont échappés … à vous de les retrouver munis de votre smartphone. Pour cela rien de plus simple : téléchargez l’application Pégase LAB depuis Apple Store ou Google Play ; “ajoutez un jeu” et entrez le code 1583rfm.

Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.

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© Pôle Culturel d’Abondance