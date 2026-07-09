Journées Européennes du Patrimoine Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale Abondance
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Abbatiale · Abondance
Informations pratiques
Abondance
Journées Européennes du Patrimoine Abbaye d’Abondance
Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre, l’Abbaye d’Abondance célèbre le Patrimoine en péril pour les Journées Européennes du Patrimoine ! Découvrez ce monument emblématique du Chablais et profitez de nombreuses animations gratuites.
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Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 81 60 54 contact@abbayeabondance.fr
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English : European Heritage Days Abbey of Abondance
On 19 and 20 September, l’Abbaye d’Abondance is celebrating le Patrimoine en péril as part of European Heritage Days! Come and discover this iconic monument in the Chablais region and enjoy a wide range of free activities.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Abbaye d’Abondance Abondance a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore
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