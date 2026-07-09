Journées Européennes du Patrimoine Maison du Fromage Abondance Maison du Fromage Abondance Abondance

Informations pratiques

Abondance

Journées Européennes du Patrimoine Maison du Fromage Abondance

Maison du Fromage Abondance 291 route de Sous le Pas Abondance Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 sept., venez célébrer le Patrimoine et profiter des animations gratuites de la Maison du Fromage Abondance. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la richesse pastorale de notre vallée.

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Maison du Fromage Abondance 291 route de Sous le Pas Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 06 34 contact@maisondufromageabondance.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison du Fromage Abondance

On Saturday 19 September, come and celebrate our heritage and enjoy the free activities at the Maison du Fromage Abondance. To mark European Heritage Days, discover the rich pastoral heritage of our valley.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison du Fromage Abondance Abondance a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore