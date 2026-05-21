Avishai Cohen Halle aux Grains Toulouse
Avishai Cohen Halle aux Grains Toulouse lundi 15 février 2027.
– Jazz –
Pour ce concert, Avishai Cohen s’est entouré de musiciens qui marquent la scène du jazz. L’imaginaire de ces artistes, leur jazz du monde rend hommage, cette année, au compositeur, musicien et poète Leonard Cohen.
PROGAMME :
« UNBIBLICAL »
La musique d’Avishai Cohen rencontre la poésie et les paroles de Leonard Cohen
Musiciens :
Itay Simhovich | piano/synthétiseur
Eviatar Slivnik | percussions
Nitzan Bar | guitare
Talia Davidson | chant
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