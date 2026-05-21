Avishai Cohen Halle aux Grains Toulouse

– Jazz –

Pour ce concert, Avishai Cohen s’est entouré de musiciens qui marquent la scène du jazz. L’imaginaire de ces artistes, leur jazz du monde rend hommage, cette année, au compositeur, musicien et poète Leonard Cohen.

PROGAMME :

« UNBIBLICAL »

La musique d’Avishai Cohen rencontre la poésie et les paroles de Leonard Cohen

Musiciens :

Itay Simhovich | piano/synthétiseur

Eviatar Slivnik | percussions

Nitzan Bar | guitare

Talia Davidson | chant