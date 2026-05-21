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Avishai Cohen Halle aux Grains Toulouse

Avishai Cohen Halle aux Grains Toulouse

Avishai Cohen Halle aux Grains Toulouse lundi 15 février 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 15 février 2027

Fin : lundi 15 février 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 92€

– Jazz –
Pour ce concert, Avishai Cohen s’est entouré de musiciens qui marquent la scène du jazz. L’imaginaire de ces artistes, leur jazz du monde rend hommage, cette année, au compositeur, musicien et poète Leonard Cohen.

PROGAMME :

« UNBIBLICAL »

La musique d’Avishai Cohen rencontre la poésie et les paroles de Leonard Cohen

Musiciens :
Itay Simhovich | piano/synthétiseur
Eviatar Slivnik | percussions
Nitzan Bar | guitare
Talia Davidson | chant

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