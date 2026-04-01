Avril en rose Salle Georges Brassens Mont-de-Marsan
Avril en rose Salle Georges Brassens Mont-de-Marsan dimanche 26 avril 2026.
Mont-de-Marsan
Avril en rose
Salle Georges Brassens 285, rue Pierre Benoît Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Les associations Amazones Re-Belles & Land’Intrépides vous proposent une journée de partage, de douceur et d’engagement solidaire.
Au programme Ateliers bien-être stands échanges et sensibilisation restauration et buvette .
Salle Georges Brassens 285, rue Pierre Benoît Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 15 87 contact@amazonesrebelles.org
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English : Avril en rose
L’événement Avril en rose Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Mont-de-Marsan
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