Avril en rose Salle Georges Brassens Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Avril en rose

Salle Georges Brassens 285, rue Pierre Benoît Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Les associations Amazones Re-Belles & Land’Intrépides vous proposent une journée de partage, de douceur et d’engagement solidaire.

Au programme Ateliers bien-être stands échanges et sensibilisation restauration et buvette .

Salle Georges Brassens 285, rue Pierre Benoît Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 15 87 contact@amazonesrebelles.org

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English : Avril en rose

L’événement Avril en rose Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Mont-de-Marsan