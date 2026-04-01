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Avril en rose Salle Georges Brassens Mont-de-Marsan

Avril en rose Salle Georges Brassens Mont-de-Marsan

Avril en rose Salle Georges Brassens Mont-de-Marsan dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle Georges Brassens

Adresse : 285, rue Pierre Benoît

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mont-de-Marsan

Avril en rose

Salle Georges Brassens 285, rue Pierre Benoît Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

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Au programme Ateliers bien-être stands échanges et sensibilisation restauration et buvette   .

Salle Georges Brassens 285, rue Pierre Benoît Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 13 15 87  contact@amazonesrebelles.org

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English : Avril en rose

L’événement Avril en rose Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Mont-de-Marsan

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