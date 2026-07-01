Awa Ly + Aïcha Touré, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Awa Ly + Aïcha Touré Vendredi 2 octobre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Prévente : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 12€*

Sur place : Tarif plein : 18€ – Tarif réduit : 15€*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:50:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:50:00+02:00

Aïcha Touré

Une voix, un accordéon, une senza, des textes vagabonds aux accents d’ailleurs, la parole est lancée au rythme des mots, des claquettes. Les lames, le bois, le métal, matière et instruments résonnent dans son univers tout à la fois léger, grave et tendre. Artiste multiculturelle et pluridisciplinaire, Aïcha Touré nous donne rendez-vous avec nous-mêmes. Hors des sentiers battus, des frontières et du temps, elle chante la vie à l’état brut, tout simplement.

https://www.youtube.com/watch?v=H5MwR6f98xM

Awa Ly

Française d’origine sénégalaise, ayant vécu en Italie et aux États-Unis, Awa Ly nous convie à un voyage musical introspectif et universel, entre soul, folk et jazz. Son troisième album Essence and Elements a été composé sur l’île d’Alicudi, dans l’archipel des Éoliennes, au nord de la Sicile, loin des tumultes du monde. S’imprégnant des éléments, le vent, les vagues, le crépitement des flammes ou le craquement des arbres, puisant à travers ses multiples racines, sa musique transpose les émotions en sons, convoque les énergies positives, apaise les cœurs et les âmes.

https://www.youtube.com/watch?v=dK__ugKhXHo

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/agenda/177-Awa-Ly-Aicha-Toure »}] [{« data »: {« author »: « AICHA TOURE », « cache_age »: 86400, « description »: « Chanson u00e0 texte intime et universelle », « type »: « video », « title »: « Au00efcha Touru00e9 « L’Eu0301TRANGER » clip officiel », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/H5MwR6f98xM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=H5MwR6f98xM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCdfzur-78pKDoHgfg79HWg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Soul, Folk, Chanson Soul Folk