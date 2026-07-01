Visite du Musée de l’Ecole Publique 92, Musée de l’école publique, Gennevilliers

Informations pratiques

Visite du Musée de l’Ecole Publique 92 Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Musée de l’école publique Hauts-de-Seine

Le nombre de visiteurs à la fois étant limité, pour ne pas attendre, prendre rendez-vous : 06 23 35 13 52 ou contact@mep92.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Guidé par un animateur du musée, après une immersion dans une classe de l’époque d’entre les deux gerres mondiales, reconstituée avec ses tables cirées en chêne massif, son estrade, son tableau noir, son compendium, ses gravures, ses manuels scolaires et ses encriers en porcelaine, vous pourrez explorer des expaces d’exposition ou des vitrines sur différents thèmes: les outils de l’écriture au cours des âges, les dessins satiriques sur les polémiques de l’Ecole Publique au début du 20ème siècle de la revue « l’Assiette au Beurre », le cabinet médical, , les cahiers d’élèves, etc… Une visite pleine de nostalgie, mais qui vous permettra de comprendre l’Ecole d’autrefois pour mieux appréhender celle d’aujourd’hui et envisager celle de demain.

Musée de l’école publique 18 rue Pierre-Timbaud 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 23 6 13 52 https://www.mep92.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@mep92.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 23 35 13 52 »}] Caserne costruite en 1795, puis ferme maraîchère, après restauration La Ferme de l’Horloge accueille le Musée de l’Ecole Publique 92. Accès par la ligne 13 uo métro, terminus Asnières-Gennevilliers puis tramay T1 (Ou autobus de substitution)

Lignes d’autobus: 138, 178, 166,340: arrêts rond point Pierre Timbaud.

Tramway T1, arrêt Pierre Timbaud

RER C; Gare de Gennevilliers

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© Monique APPY